All'Hangar Teatri va in scena “Solo tra 2 drammi (brevi)”

Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari under 26

TRIESTE - Hangar Teatri è lieto di presentare “Solo tra 2 drammi (brevi)”, con Roberto Dani, Roberto Citran e Fulvio Falzarano. In scena venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle ore 20.30. Alle volte, il caso ci vede lungo e ricollega percorsi che sembravano non doversi più ricongiungere. Roberto Dani, performer e musicista a livello internazionale, sbarca in Hangar Teatri con il suo “Solo per batteria preparata”; un concerto per sola batteria tra pura composizione e improvvisazione. Qui ritrova l’attore Fulvio Falzarano, che proprio con Dani collaborò all’inizio degli anni 2000 nello spettacolo “Oscillazioni” scritto e diretto da Vitaliano Trevisan. Da quell’esperienza comune nasce il desiderio di una nuova collaborazione. E a questo punto si aggiunge il terzo personaggio della vicenda. Nel 2021, infatti, Hangar Teatri dedicò uno spettacolo-reading proprio a Trevisan, scomparso poco tempo prima. Tra gli attori, oltre a Falzarano, c’era anche Roberto Citran, legato al drammaturgo vicentino per avere partecipato, anni prima, allo spettacolo “Ritratto di una nazione”. In nome dell’amicizia per Vitaliano, e della sua scrittura, i tre artisti daranno vita a una serata sperimentale; la performance musicale di Dani sarà infatti racchiusa tra due interventi di Citran e Falzarano tratti da i “3 Drammi Brevi” di Vitaliano Trevisan: quindi, Solo tra 2 Drammi (Brevi). È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com.