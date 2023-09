Torna ad Hangar Teatri il teatro di carta di Brane Solce

TRIESTE - Brane Solce torna ad Hangar Teatri per incuriosire i bambini con il suo spettacolo “Sogni di carta”. Domenica 22 ottobre alle ore 11.00 lo spazio di via Luigi Pecenco 10 ospiterà la performance, che sarà seguita da un piccolo workshop per imparare a ritagliare figure di carta. “Sogni di carta" è uno spettacolo senza parole, fatto di musiche, suoni e immagini di carta. Racconta il sogno di un personaggio che viene disturbato da strane creature che lo svegliano per condurlo in altri spazi, attraverso fantastiche avventure circondato da creature di carta. Così il suo sogno diventa un collage di varie scene fantasiose, con tanti esseri diversi, dove tutto è possibile e tutto può cambiare.

Brane Solce si occupa di teatro di carta dal 1982. Con il suo teatro d'autore Papilu ha viaggiato in tutto il mondo come ospite di numerosi festival. Tutti gli elementi dei suoi spettacoli sono frutto del suo lavoro, incluse le musiche, la scenografia, le figure di carta ecc. Fino ad ora ha prodotto almeno 50 spettacoli diversi, con diverse tecniche di teatro di carta. Si tratta di brevi collage di scene e forme di carta animate, accompagnate e sincronizzate con le musiche e i suoni. Negli ultimi anni Sanja Fidler è la sua compagna e partner di lavoro. Insieme presentano spettacoli e laboratori di carta per tutti, per un pubblico universale, bambini, famiglie e adulti. Biglietto unico 6€. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com. La Stagione delle Piume è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia.