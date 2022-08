Concerto degli Holy Smog con jam session al Polo Giovani Toti

Tutto pronto per il Release Party degli Holy Smog, a celebrare l’uscita del loro EP “Black sky”con jam session finale aperta a tutti i musicisti. L'evento, alle ore 18:00 del 18 agosto, si inscrive nell'ambito del PGTSummer, la rassegna di eventi estivi al Polo Giovani Toti a San Giusto (Via del Castello 1), organizzata dal Comune di Trieste.

The Holy Smog

The Holy Smog sono un gruppo nato a novembre 2020 a Trieste formato da quattro ragazzi con la passione per la musica e l’arte di strada. Il gruppo riunisce stile, storie e personalità molto diverse per dare vita ad un progetto nuovo ed interessante. Dopo aver fatto esperienza con la musica di strada a Trieste e in altre città italiane, nel maggio 2021 partecipano e vincono il “Miela Music Contest”. Successivamente hanno l’opportunità di esibirsi in altri contesti: al “Lent Festival” in Slovenia e al “TACT festival” a Trieste. The Holy Smog non si identificano in un unico genere musicale. I membri del gruppo hanno background diversi e ciò comporta un mix di elementi pop, soul, raggae e jazz.

Questo amalgama si ritrova sia nelle canzoni da loro composte, sia quando arrangiano brani di altri autori, sia nell’esperienza dell’ascoltare che passa dal profondo ascolto contemplativo, al ballo sfrenato.

La serata proseguirà con una Jam Session aperta a tutti i musicisti che vorranno immergersi nell’arte della musica e dell’improvvisazione condividendo lo stesso palcoscenico. A disposizione il servis del PGTSummer, batteria e strumenti, ma portate anche i vostri... Un fresco e accogliente chiosco rinfrescherà la vostra serata @barakin_sangiusto. Ingresso libero

Per info pologiovani.toti@comune.trieste.it

040-3485818