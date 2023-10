La personale di Valentina Ambrosi all'Hilton, ultimi giorni per visitarla

La rassegna espositiva, a cura de Le Vie delle Foto, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00 fino al 19 ottobre 2023. Per info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com.



---------------------------------



LA MOSTRA

Il reportage social su Instagram "I Doni della Pandemia" ( www.instagram.com/i_doni_della_pandemia ) di Valentina Ambrosi è un vero e proprio capolavoro di immagini che catturano la straordinaria resilienza dell'essere umano durante un periodo così complesso quale è stato quello appena trascorso; una "Pagina pubblicitaria per la Speranza ai tempi del Covid", creata per essere divulgata in tempo reale, con l'uso di uno smartphone e di una connessione Internet, per aiutare le persone ad attraversare la Pandemia da Covid-19 con un approccio ottimista, simile al suo, al motto di "se lo faccio io che sono una persona qualunque, con degli strumenti qualunque, chiunque lo può fare".



Valentina Ambrosi inizia questo suo dialogo ibrido tra immagini e testi - cito testualmente - già l'1 marzo 2020, quando, dopo aver ascoltato in streaming il telegiornale nazionale, presa dal fatidico quarto d'ora di panico, corre al distributore di tabacchi per farne scorta. Lancia i suoi acquisti nella borsa e, solo una volta tornata a casa, si rende conto che, invece delle solite sigarette, ha comprato una valanga di preservativi con la confezione simile al suo tabacco preferito. L'effetto che le ha fatto l'ansia da Pandemia in quei 15 minuti non le è piaciuto affatto, perciò ha deciso quel pomeriggio stesso che non avrebbe subito passivamente il periodo difficile che si prospettava per tutti, nonostante fosse lei un soggetto fragile rispetto al virus. Il pensiero successivo è stato quello di condividere, per dare Speranza in risposta alla paura al maggior numero di persone possibile, la sua visione costruttiva rispetto agli eventi che - cito nuovamente - per lei sono sempre "occasioni evolutive". Così, ogni giorno, ha sfruttato tutti gli spazi di libertà concessi dalle norme italiane "anti Covid". E' rimasta vicina alle persone care, ha partecipato ad attività professionali, culturali, sportive e d'intrattenimento; di persona in diverse città, oppure semplicemente online, condividendo di tutto ciò il dono del giorno ("I Doni della Pandemia" appunto, con riferimento potteriano alla resilienza che vince la morte), scritto in un post su Instagram e completato da una fotografia scattata poco prima. Fino ad oggi ha pubblicato 1800 post su Instagram, divulgato migliaia di foto in accompagnamento alle proprie riflessioni ottimiste scritte nella caption dei post, e risposto a centinaia di messaggi privati di persone "contagiate speranzosamente", che hanno provato a superare la Pandemia pensando che "il buio, in fondo, è solo il confine della Luce", come dice Valentina Ambrosi.



Questo progetto dimostra una notevole abilità nel catturare momenti unici di una vita quotidiana frenetica, ma allo stesso tempo fragile, durante e post pandemia. La capacità di trasmettere ottimismo in una realtà segnata da imprevisti è straordinaria. Ogni scatto è carico di emozioni e narra storie di resilienza, unità e Speranza. L'uso della fotografia come mezzo per comunicare questi messaggi è magistrale. Immagini autentiche che condivise in tempo reale su instagram aggiunge un livello di coinvolgimento che è raro trovare in un portfolio.

"I Doni della Pandemia" ci ricorda che, anche in tempi difficili, c'è spazio per la bellezza e la positività. Il portfolio HUMAN, che è un piccolo estratto dal reportage completo, visionabile online al link www.instagram.com/i_doni_della_pandemia, è una testimonianza straordinaria della forza della fotografia nel catturare la nostra umanità in tutti i suoi aspetti, anche quando affrontiamo sfide straordinarie che solo consumandosi diventano reali.





Ha iniziato a fotografare a 15 anni, usando la macchina fotografica analogica di sua madre, partendo dagli scatti su pellicola fino alla reflex digitale. Il suo personalissimo Dono della Pandemia è stato proprio "il ritorno alla fotografia con l'occhio di una grafica illustratrice" dopo una carriera di successo nel campo delle Arti Grafiche per clienti di fama internazionale. Le sue foto sono emozionali, trasmettono con maestria i sentimenti del Cuore attraverso l'obiettivo delle sue macchine fotografiche. La sua storia è un esempio di dedizione, talento e una profonda connessione con il linguaggio visivo.