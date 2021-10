I padroni della terra, al San Marco il rapporto annuale sull'accaparramento delle terre

Nell'ambito del 13° Travelling Africa, appuntamento cinematografico e letterario autunnale a Trieste, ACCRI presenta insieme ad Andrea Stocchiero, policy officer FOCSIV e coordinatore di ricerca del CeSPI, l'annuale rapporto sul land-grabbing "I padroni della terra".

Un mondo sommerso fatto di soprusi legati agli interessi commerciali dei “Paesi Ricchi”. Ettari di suolo cancellati ogni secondo, miniere, allevamenti, piantagioni e monoculture intensive che impoveriscono il suolo, le popolazioni autoctone e la biodiversità del pianeta.

La FOCSIV mette a disposizione strumenti aggiornati in tempo reale per monitorare cosa sta accadendo a causa degli stili di vita dei “Paesi Ricchi”... i nostri stili di vita.



Il rapporto evidenzia infatti l’interconnessione del land grabbing con le crisi attuali: dal cambiamento climatico alle migrazioni e agli sfollamenti, dalle disuguaglianze nella proprietà fondiaria allo sfruttamento indiscriminato e all’inquinamento della natura, dalla corsa alle terre rare essenziali per l’innovazione tecnologica, come il cobalto per le batterie delle auto elettriche, alle discriminazioni di genere e allo sfruttamento del lavoro minorile. Prenota il tuo posto scrivendo a biblio@accri.it o telefonando al numero 040 307899.

