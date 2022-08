I segreti dei giardini dell'arciduca: nuovo spettacolo al parco di Miramare

Prezzo non disponibile

Debutto assoluto il 18 agosto alle 19.30 per “I segreti dei giardini dell’Arciduca” scritto e diretto da Paola Bonesi produzione che conclude - replicando fino al 28 agosto - la rassegna “Il Rossetti a Miramare” realizzata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Museo Storico del Castello e del Parco di Miramare. Lo spettacolo site specific è itinerante nel Parco ed evoca la progettazione da parte di Massimiliano dei bellissimi giardini”.

«Oh, lasciatemi i miei silenziosi, quieti sentieri/il viottolo nascosto nel bosco dei mirti; /la cura delle scienze e delle muse /è più dolce, credetemi, dello splendore dell’oro».Era l’Arciduca Massimiliano a scrivere queste righe che ritroveremo nello spettacolo. Un felice intreccio di idee e proposte che Paola Bonesi ha saputo cogliere e drammatizzare su serie fondamenta di ricerca e di studio: a partire dal suggerimento della direttrice Andreina Contessa di costruire, nel corso della rassegna, uno spettacolo dove Miramare fosse davvero protagonista, e dalla sua preziosa concessione di accedere al carteggio fra Massimiliano e il giardiniere di corte Anton Jelinek, una documentazione diretta, che molto racconta della nascita del Parco di Miramare e del suo creatore.

Paola Bonesi ha lavorato a lungo sulle loro lettere e via via ha allargato il campo, studiando il carattere dell’Arciduca, le sue vicende storiche, le sue utopie attraverso ulteriori testimonianze, diari, racconti di personaggi che furono al suo fianco a Miramare e poi in Messico… Il suo parco sembra restituire tutte queste sue sfaccettature, e perpetuarle nelle emozioni che trasmette. Nasce così “I segreti dei giardini dell’Arciduca” interpretato dagli attori di riferimento del Teatro Stabile Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Iacopo Morra, Maria Grazia Plos e da Francesca Boldrin, Alessandro Colombo, Serena Costalunga, Giacomo Faroldi, Radu Murarasu.

«Uno spettacolo itinerante e site-specific - anticipa Paola Bonesi - incentrato sul rapporto fra un giardino e il suo creatore, anzi “i giardini”, dato che il Parco di Miramare contiene tanti diversi giardini, ognuno dei quali trasmette sensazioni diverse. Sono stata felice di lavorare su questo, perché ho potuto ritornare ad una materia che avevo già avvicinato vent’anni fa e costruire qualcosa di inedito, che valorizzasse anche i grandi lavori che a Miramare vengono portati avanti negli ultimi anni: il ripristino dei giardini, attento, accurato è sotto gli occhi di tutti… La fedeltà al progetto originario di Massimiliano ci fa capire molte cose che non potevamo immaginare: come ad esempio nel parterre che sta riappropriandosi della sua dimensione anche verticale, e ciò finalmente dà senso alle statue posizionate in alto sulle colonne».

L’autrice, per dare voce al testamento artistico, spirituale, filosofico di Massimiliano - sostanziato proprio nel Parco - ha immaginato che nel tempo sospeso del giardino, fra le luci e le ombre del tramonto, potessero apparire - e parlare davanti al pubblico - alcuni personaggi, che restituiscono tessere, ricordi, aneddoti dell’Arciduca e della storia di Miramare: al già citato Jelinek si uniranno allora l’Arciduchessa Sofia, il medico di corte in Messico Samuel Von Basch, poi José Luis Blasio il giovane segretario personale dell’Imperatore che lo seguì fino all’ultimo e naturalmente la sua amata Carlotta con la dama di compagnia Contessa Paula Kollovitz…

E naturalmente nel Parco non potranno mancare i giardinieri a condurre il pubblico in un itinerario capace di intrecciare suggestioni sonore e profumi, memorie storiche e presenze misteriose, e di regalare momenti d’incanto passeggiando fra le dalie, il Ginkgo, la sequoia, il cipresso… muti ma diretti testimoni del sogno eterno di un principe viaggiatore. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e sui circuiti internet. È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita.