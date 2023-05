"L'identità sul confine", al Narodni dom incontro con Umberto Galimberti

La Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, il circolo giovanile Barkovljanski mladinski kro?ek e l'associazione culturale slovena SKD Barkovlje organizzano un incontro con il prof. Umberto Galimberti sul tema dell’identità sul confine. La serata si terrà presso l’Aula Magna del Narodni dom di Trieste (via Fabio Filzi 14) mercoledì, 10 maggio 2023, alle 20.00. I posti per il pubblico sono stati esauriti già la settimana scorsa, ma gli interessati potranno seguire la diretta streaming dell’evento:

Diretta streaming in italiano: https://www.facebook.com/zvezazskd e https://www.youtube.com/@zvezaslovenskihkulturnihdr6784

Diretta streaming in sloveno: https://www.facebook.com/slofestZSKD

Il titolo, L’identita sul confine, rimanda a una questione che sta particolarmente a cuore alla minoranza slovena in Italia e anche il luogo dell’incontro ha da questo punto di vista un’importanza simbolica non indifferente. A condurre il dibattito sarà Max Zuliani, rappresentante del Barkovljanski mladinski kro?ek, che affronterà con il prof. Galimberti diversi temi: l’influenza del fenomeno dell’immigrazione sulla percezione identitaria minoritaria, come per esempio quella degli sloveni in Italia, nell’ambito della macroidentità europea, riflessione sulle sfide che dovranno affrontare le identità popolari, culturali e oltreconfine nel contesto di un’omologazione comune, l’identità di genere e l’influenza delle nuove tecnologie e dell’intelligenza virtuale sulla concezione identitaria. L’incontro inaugura inoltre i pre-eventi dello Slofest 2023, il festival degli sloveni in Italia.