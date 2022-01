"Qualità della vita", il magazine IES celebra il primato di Trieste con una mostra

Nella splendida cornice del Double Tree by Hilton Hotel di Trieste, giovedì 27 gennaio è stata inaugurata, alla presenza dell'assessore alla Cultura Giorgio Rossi e dell'assessore ai Servizi e Politiche Sociali Carlo Grilli, la rassegna fotografica "IES, Trieste al primo posto" promossa dal magazine IES, TRIESTE LIFESTYLE in collaborazione con Le Vie delle Foto.

La mostra

IES Trieste Lifestyle vuole celebrare quest’anno il primo posto di Trieste nella classifica italiana della “qualità della vita” redatta da Il Sole 24 ore. In ogni numero del magazine, la qualità e le qualità di Trieste sono state sempre cercate e celebrate: questa esposizione lo dimostra con una selezione di 12 immagini, una per ogni indice nel quale la città eccelle. Per la rassegna è stato scelto di rappresentare la categoria “cultura e tempo libero” in cui la città è al primo posto ed è vicina ai temi raccontati dal magazine.

Le immagini selezionate descrivono quindi alcuni degli indici all’interno di questa categoria ed in particolare il patrimonio museale, le aziende agrituristiche, il verde storico, l’offerta culturale, la spesa dei Comuni per la Cultura, l’indice di lettura e quello di sportività.

Grazie agli scatti realizzati per IES Magazine da Roberto Pastrovicchio / styling Sara Bertolini, Giuliano Koren, Lara Perentin, Marino Ierman, Fabrice Gallina (per l’archivio PromoturismoFVG), Di Miceli (per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare), Max Morelli (Liquid Media), Carlo Borlenghi, Demis Albertacci con le illustrazioni di Jan Sedmak, è stato così possibile simboleggiare alcuni dei primati della città.

La mostra inoltre propone le tutte le copertine dei 15 numeri uscite nei 4 anni di pubblicazione, scaricabili direttamente attraverso un QRCode. Appositi QR Code – esposti come opere d’arte – permetteranno poi di scoprire le informazioni turistiche necessarie per vivere la città.

Orari e modalità di accesso

La mostra fotografica "IES, Trieste al primo posto" sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00 fino al 10 febbraio 2022. Accesso solo con Green pass rafforzato. Evento promosso da Pradicom in collaborazione con Le Vie delle Foto presso Hotel Double Tree by Hilton (Piazza della Repubblica, 1 a Trieste).