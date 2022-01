Il Covid Carnevale di Muggia slitta a giugno per norme anti Covid

"Assieme alle compagnie, con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di spostare il carnevale al primo fine settimana di giugno. Purtroppo le normative anti covid non ci permettono ancora di fare il carnevale alla nostra maniera, ma affronteremo questa sfida con l’entusiasmo di sempre". Lo dichiara il vicesindaco di Muggia Nicola Delconte, spiegando che "è una decisione sofferta ma è l’unica soluzione possibile al momento. Un carnevale che a parte la data, sarà comunque diverso dagli altri, nelle modalità di svolgimento della sfilata alle manifestazioni collaterali. Stiamo tutti lavorando affinché la manifestazione si possa svolgere in sicurezza e possa essere fonte di divertimento per tutti".

Amarezza da parte del presidente carnevale Muggesano Mario Vascotto: "Contrariamente a quanto letto sui vari post in rete, volevo sottolineare, come faccio sempre, che l’evento non è puramente ludico, ma è un momento di aggregazione, di inventiva, di discussione, che coinvolge tutte le età, dai più piccoli ai più “vintage”, portando valore aggiunto in questi 3 mesi di ritrovo, senza considerare l’indotto che l’assenza del carnevale pesa sugli esercizi commerciali di Muggia".

"Purtroppo ho notato che questi rinvii hanno sopito molto la voglia di stare assieme - continua Vascotto -. Per questo, non soppresso ma rinviato a Giugno, non in forma classica, ma comunque ci sarà un momento di ritrovo per poter, speriamo, riprendere la vita normale. Un grazie alle compagnie che comunque stanno “ creando”, avendo già scelto il titolo della loro “commedia”, e un grazie all’amministrazione comunale con la quale siamo sempre “ on line”. Comunque in febbraio sarà distribuito il famoso libretto con tutti i temi scelti dalle compagnie".