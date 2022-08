Cinema all'aperto, i film del weekend al Giardino Pubblico

Sabato 27 agosto in palinsesto “BELFAST” (GB, 2021) di Kenneth Branagh, con Caitrìona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Jude Hill: vincitore del premio Oscar e del Golden Globe per la miglior sceneggiatura. un film semi-autobiografico, che racconta la vita di una famiglia della classe operaia e l'infanzia del loro giovane figlio durante i tumulti della fine degli anni '60 nella capitale dell'Ulster.

Domenica 28 agosto il calendario settimanale si conclude con “ESTERNO NOTTE - PARTE 1” (Italia, 2022) di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi: dopo “Buongiorno notte”, Bellocchio torna sul caso Moro, sperimentando per la prima volta la serialità, forma narrativa dall’ampio respiro per affrontare la molteplicità dei punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. La serata recupera la proiezione prevista per la domenica precedente e rimandata per maltempo; "ESTERNO NOTTE - PARTE 2" sarà proiettato venerdì 2 settembre.

L’ingresso al “Giardino del Cinema" è sul lato Via Giulia / Largo Tomizza, l’inizio delle proiezioni è previsto per le ore 21.00. Il prezzo dei biglietti è di 6 Euro interi e 4 Euro ridotti. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it