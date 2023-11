Il giuoco dell'errore, torna il laboratorio teatrale

Il giuoco dell'errore



Laboratorio teatrale a cura di Omar Giorgio Makhloufi

Prossimi incontri 11 e 12 novembre e 16 e 17 dicembre.



Con questo laboratorio puoi imparare sbagliando e giocando.

Vieni a scoprire e affinare le tue capacità espressive.

Scopri le tecniche di recitazione, attraverso un training mirato a sviluppare il tuo ascolto, mettendoti in gioco in scena, lavorando su di te, sul tuo corpo, la tua voce.

Migliora la tua concentrazione e capacità di lavorare in gruppo, attraverso improvvisazione di gruppo e individuale.

Ogni incontro, a cadenza mensile, scopri qualcosa di nuovo, per arrivare, incontro dopo incontro, allo spettacolo conclusivo.





scrivere a mkomargiorgio@gmail.com oppure 3274455640