Il giuoco dell'errore, torna il laboratorio teatrale

Il giuoco dell'errore è un laboratorio teatrale condotto dal regista e attore Omar Giorgio Makhloufi, in cui scoprire il teatro e i suoi strumenti espressivi ed educativi a partire dal presente e dai temi più urgenti. Un'occasione per mettersi in ascolto attivamente di sé e degli altri, riconoscendo l'errore come occasione per scoprire qualcosa di nuovo, di inaspettato e di sorprendente. Un momento per abbattere il giudizio mettendosi in gioco, attraverso il proprio corpo, la propria creatività e la propria voce. Attraverso alcuni testi cruciali della drammaturgia del '900, nei vari incontri ci si focalizzerà, in particolare, sul vasto tema del "femminile"; tema cruciale da rintracciare nelle parole delle/dei più autorevoli autrici/autori del secolo scorso. Gli incontri sono delle tappe per scoprire la pratica teatrale a 360 gradi (interpretazione, analisi del testo, improvvisazione, scrittura ecc.)

N.B. Il 19 gennaio è prevista un incontro col gruppo per far conoscere il progetto laboratoriale alle persone interessate. I primi due incontri del 2024 sono il 20 e il 21 gennaio. Per info. e dettagli 3274455640 oppure mkomargiorgio@gmail.com