"Il lato oscuro dell'universo", gli appuntamenti del Circolo Astrofili

Il Circolo Culturale Astrofili Trieste OdV, prima delegazione UAI di Trieste, è lieto di presentare per il weekend dell’11 e 12 giugno, una serie di appuntamenti speciali per la manifestazione “Margherita Hack – una grande scienziata dal cuore universale” (programma su www.astrofilitrieste.it) di cui abbiamo il piacere di annunciare qui il primo appuntamento della serata: La Prof.ssa Anna Gregorio introdurrà il tema dell’evento “Il lato oscuro dell’universo”. Questo vede come argomento trattato lo studio della materia e dell’energia oscura e, in particolar modo, della missione “Euclid” che la vede impegnata in un ruolo centrale per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), una collaborazione attiva con ESA già dal 2009 con la missione Planck dedicata allo studio delle origini dell’universo.

Entrata con consumazione: 5,00 Euro per “l’Aperitivo con le Stelle”.

Per informazioni: eventi@astrofilitrieste.it