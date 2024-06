Spionaggio e thriller a Trieste, ecco la passeggiata cinematografica

Sabato 15/06/2024 ore 18.00

Casa del Cinema di Trieste, p.zza Duca degli Abruzzi, 3

La passeggiata “Il mondo in una città” ti farà scoprire un’epoca movimentata e sospesa della storia di Trieste da cui cinema e letteratura hanno preso spunto per raccontare di agenti segreti, doppiogiochisti, blocchi contrapposti e intrighi internazionali. “Il mondo in una città” attraverserà le location dello spionaggio e del thriller come la stazione, il porto e il colle di San Giusto raccontando le avventure che vi si svolsero tra storia, leggenda e finzione dalla fine della 2a guerra mondiale e del Governo Militare Alleato, fino ai b-movie di spionaggio degli anni ‘60 passando per 007, Alfred Hitchcock e Orson Welles.



Di e con Gianluca Guerra



PREZZO: €10