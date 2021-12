Il Russian Classical Ballet in scena al Rossetti con “Lo Schiaccianoci”

Quando anche quest’anno il 21 dicembre alle 20.30 “Lo Schiaccianoci” andrà in scena al Politeama Rossetti saranno passati poco più di 129 anni dal debutto del balletto, avvenuto il 18 dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo davanti a un plaudente Zar Alessandro III. Per il Teatro Stabile regionale è una gioiosa tradizione, programmare nel periodo delle festività questo balletto che inizia davanti ad un grande albero di Natale riccamente decorato. Siamo nel salotto della famiglia Stalhbaum: i genitori dei piccoli Clara e Fritz hanno preparato la festa della Vigilia e tanti regali e arriva anche l’anziano Drosselmayer ad aggiungere i suoi. Sono delle stravaganti bambole meccaniche e un piccolo schiaccianoci che a Clara piace subito. Inizia così la favola di E.T.A. Hoffmann che Marius Petipa, il celebre coreografo dei Teatri Imperiali aveva “addolcito” intersecandola con l’omonimo e più poetico racconto di Alexandre Dumas padre, per trarne questo capolavoro del balletto ottocentesco. La musica di Petr Ilic Cajkovskij ha poi saputo valorizzare ogni accento della trama, inventando momenti leggiadri, lirici, onirici e di tensione, come l’arrivo dei topi, che segna l’inizio del sogno di Clara. Un sogno in cui assieme al suo coraggioso Schiaccianoci, che si trasforma in un Principe, la bambina vince la minaccia dei topi ed entra in un mondo fatato, ricco di incontri meravigliosi tradotti in alcune fra le coreografie più incantevoli di tutti i tempi. A iniziare dallo splendido “Valzer dei fiocchi di neve” che abbracciano i due protagonisti appena escono dalla casa per iniziare la loro avventura, che li conduce all’incredibile Regno dei Dolci dove la Fata Confetto ascolta le storie di Clara e del Principe e li introduce ai dolciumi che arrivano da tutto il mondo: l’episodio culmina nel celeberrimo “Valzer dei fiori” e in un pas de deux fra il Principe e la Fata che lascia il pubblico senza fiato. Con “Lo Schiaccianoci” si entusiasmano grandi e piccini, i più attenti cultori della danza e chi desidera solo lasciarsi cullare da un bel sogno di Natale.

Il Russian Classical Ballet

Il Russian Classical Ballet nasce a Mosca nel 2005 con l’idea di mantenere vivi e perfettamente conservati l’inestimabile patrimonio del balletto classico russo e la sua tradizione. Diretta da Evgeniya Bespalova la compagnia accetta ballerini di impeccabile formazione tecnica, che seleziona fra i migliori diplomati nelle prestigiose scuole di ballo di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. I solisti provengono dalle principali Compagnie russe e hanno alle spalle esperienze internazionali importanti. Propongono con attenzione filologica le coreografie della grande scuola russa, ma ogni danzatore riesce ad esprimere negli spettacoli la propria personalità, il talento e la forza interpretativa. Lo spettacolo va in scena alla sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 solo martedì 21 dicembre. Per biglietti e prenotazioni e si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass”. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.