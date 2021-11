"Il sogno di Giulia", al teatro dei Salesiani lo spettacolo di beneficenza

Il desiderio di Giulia era di fare il medico. Giulia aveva un amore innato per i viaggi che considerava come un opportunità unica di arricchimento. Voleva conoscere posti nuovi attraverso la conoscenza delle persone che rappresentavano per lei una risorsa unica ed insostituibile per comprendere e amare culture diverse. Sognava un mondo in cui i confini fossero solo un segno tracciato su una carta geografica e non delle barriere invalicabili. Aveva la necessità di essere sempre circondata da amici con i quali condividere questo suo grande amore, ed ai quali trasmetteva il suo entusiasmo e la sua sete di conoscenza. Questo era il suo sogno e nella sua immensa generosità avrebbe voluto condividerlo con più persone possibile. È per questo motivo che Marco, Roberta e Silvio hanno pensato di realizzare qualcosa che potesse rendere questo sogno reale. È nato così "IL SOGNO DI GIULIA" , un progetto che vuole dare, agli amici ed ai compagni di scuola di Giulia, l'opportunità di arricchirsi attraverso la conoscenza di nuovi luoghi, persone e culture.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma è OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL SUPER GREEN PASS ed è consigliata la PRENOTAZIONE ON LINE attraverso le seguenti modalità: Utilizzando Eventbrite andando a questo link: https://www.eventbrite.it/e/215898757997 o anche chiamando uno di questi numeri:

3497346443 dalle 17.00 alle 20.00 o 3458868855 da martedi a venerdi dalle 9 alle 12, oppure scrivendo un’email all'indirizzo concertiarcobaleno@gmail.com