Il violino protagonista del weekend dei “Concerti al Castello”

E' il violino il protagonista del prossimo weekend dei "Concerti al Castello". Si inizia sabato 27 maggio alle 20 nella Sala del Trono del Castello di Miramare con il concerto vibrante dal titolo “Il violino tra Otto e Novecento”, che vedrà protagonista il duo composto dal violinista Antero Arena e dalla pianista Maria Assunta Munafò (per informazioni e prenotazioni: arteemusica2011@gmail.com). Vibrante, in quanto sarà il celebre e amato strumento cordofono a sfregamento il protagonista di questo incontro per un viaggio sonoro nelle musiche europee di varia estrazione a cavallo tra due secoli. Atmosfere dai patrimoni musicali ungheresi, spagnoli, rumeni e polacchi, di derivazione popolare rivisitati da insigni compositori tra romanticismo, impressionismo e prime avanguardie.

Apre Beethoven con la Sonata op. 24 n. 5 “La Primavera”, segue Brahms con due “Danze ungheresi”, la n. 1 e la n. 5, De Falla con la caratteristica “Suite populaire espagnole” in sei tempi brillanti, Bartok con il ciclo delle “Danze popolari rumene” ed infine il polacco Szymanowski con la Sonata op. 9, opera non molto eseguita ma certamente degna di tutte le attenzioni. Appassionante il programma, dove il violino farà da padrone in coppia col pianoforte tra recupero etnico e riletture colte. Appassionati gli interpreti, concertisti di talento e didatti dalla riconosciuta carriera. Antero Arena è titolare della cattedra di violino al Conservatorio di musica “Corelli” di Messina, Maria Assunta Munafò è docente di pratica e lettura pianistica presso lo stesso istituto.

Il giorno successivo, domenica 28 maggio alle ore 17 al Castello di Muggia, il Sator Duo composto dal violinista Paolo Castellani e dal chitarrista Francesco Di Giandomenico, si farà interprete di un passionale programma dal titolo “Histoire du Tango”, presentando, investigando e rivisitando una delle più note tradizioni musicali di danza argentina. Programma focoso con “La Cumparsita” di Matos Rodriguez, “A Media Luz” di Donato, “El Choclo” di Villoldo, “La Payadora” di Plaza, un trittico di Castellani e Guarino: “Songoj De La Maro”, “SatorTango”, “Un Dia De Fiesta”, fino al tango nuevo di Piazzolla con “Cafè 1930”, “Nightclub 1960”, “Adios Nonino” e “La Muerte del Angel”. L’ingresso è ad offerta libera scrivendo a arteemusica2011@gmail.com. Tutte le informazioni su www.associazionearteemusica.it.