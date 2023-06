L'occhio umano e i vortici d'acqua: all’Immaginario Scientifico due lezioni con gli studenti di fisica

TRIESTE – Il 18 e il 25 giugno tornano all’Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26, gli studenti e le studentesse dell’Associazione Italiana Studenti di Fisica, per raccontarci alcuni ambiti della fisica curiosi e inaspettati, con il loro punto di vista fresco, informale e appassionato.

Domenica 18 giugno Marco Morvillo e Youssef Makoudi, studenti al primo anno magistrale di fisica all’Università di Trieste, ci racconteranno “La nostra finestra sul mondo”, cioè l’occhio umano. Ma perché mai un fisico dovrebbe spiegarci un occhio? La fisica sembra riguardare oggetti inanimati e a volte misteriosi, ma in verità si occupa di tanti ambiti diversi, incluso lo studio del corpo umano. Sarà un modo nuovo per scoprire questo organo che racchiude tanta meraviglia, grazie anche al nuovissimo exhibit del museo, acquisito grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Domenica 25 giugno sarà la volta di “Vorticosi problemi”: in questa occasione ci addentreremo nella fisica del vortici d’acqua, insieme a Maria Rita Mancino e Marianna Giustino, studentesse alla laurea magistrale in fisica interdisciplinare e dell’ambiente. Ci aiuteranno a comprendere il ruolo che hanno nella vita di tutti i giorni ma anche relativamente ai problemi causati dalla plastica. Perché si formano giganti isole di rifiuti di plastica in precise aree degli oceani? E come è possibile che l’isola di Henderson, minuscola isola disabitata del Pacifico, contenga 38 milioni di rifiuti? Gli interventi si svolgono alle ore 11.30, alle 15.00 e alle 16.30 e rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. Non è necessaria la prenotazione.