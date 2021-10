Inaugurata Trieste Antiqua: dopo tre anni torna la mostra mercato dell’antiquariato

Prezzo non disponibile

Al via la 37esima edizione di Trieste Antiqua dopo 3 anni di assenza. Una trentina gli antiquari nel salone degli Incanti di da oggi al 7 novembre, accompagnati dalle proposte espositive e culturali dell’Associazione Marinara Aldebaran, della Fondazione Aquileia, del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro.

Il sindaco Dipiazza, presente al taglio del nastro, ha affermato che "con questa esposizione di rara bellezza si sta tornando alla normalità". Guerrino Lanci, invece, come componente del Consiglio della Camera di commercio Venezia Giulia, ha definito Trieste "il risultato di una scommessa di squadra che a fianco dell’Associazione Antiquari Fvg ha visto la co-organizzazione del Comune di Trieste e il sostegno della Regione Fvg e di Crédit Agricole FriulAdria. Presenti anche Roberto Borghesi, la direttrice di Aries Scarl (la società in house che ha organizzato l’evento per conto della Cciaa Vg) e il presidente del Teatro Stabile Il Rossetti, Francesco Granbassi.

Per oltre una settimana saranno esposte splendide collezioni di mobili, quadri, gioielli, orologi, tappeti e arazzi, ceramiche, abbigliamento, oggettistica, pottery e sculture. Non mancherà il filone dell’antiquariato austro-ungarico, con mobilio ed argenti ottocenteschi, mentre ampio spazio sarà garantito al Liberty e ad altre epoche storiche.

Lanci ha ricordato che "Federalberghi ha promosso una interessante opportunità per chi soggiornerà a Trieste fino al 6 novembre: chi dormirà una notte nelle strutture che hanno aderito all’iniziativa, riceverà un biglietto omaggio per l’ingresso a Trieste Antiqua.

Orari di apertura: domenica 31 ottobre ore 10-19.30; lunedì 1 e mercoledì 3 novembre ore 10-19.30; martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5 novembre ore 15-20; sabato 6 e domenica 7 novembre ore 10-19.30.

