inaugurazione della mostra volti di donna a trieste il 24 aprile

Mercoledì 24 aprile alle ore 18 lasciati avvolgere dall’essenza del femminile nella cornice di Sala Veruda a Trieste. Saranno esposte opere di Armando Depetris, Martina Michelin, Tiziana Millo, Cristiano Vernole con il contributo artistico di Elena Cobez (profumo d’ambiente) e Gabriele D’Alonzo (colonna sonora della mostra).

La mostra presenta una serie di opere d’arte che esplorano il tema della donna attraverso diverse forme espressive. I dipinti presenti dialogano con il profumo botanico e una composizione musicale creata ad hoc da Gabriele D’Alonzo, creando un’esperienza sensoriale unica e coinvolgente.

L’inaugurazione della mostra Volti di Donna è un invito a celebrare la femminilità in tutte le sue sfaccettature. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla bellezza dell’arte e immergersi in un’esperienza multisensoriale unica.

La mostra è organizzata dal Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl e dalla Pro Loco Turriaco; la curatrice è Daniela Magrin.

L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è libera.

Dove: Sala Veruda, Passo Costanzi, Trieste, dalle ore 18 di mercoledì 24 aprile 2024.