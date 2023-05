"Inaugurazione popolare" del Tallero: nel weekend la due giorni tra delegazioni reali e sfilate in costume

TRIESTE - Sabato 13 maggio, in occasione del 306esimo anniversario dalla nascita di Maria Teresa d'Austria, prenderà il via un evento di due giorni per l'"inaugurazione popolare" del Tallero di piazza Ponterosso a Trieste. Lo ha riportato Il Piccolo. Organizzato in collaborazione con il Comune, il programma prevede una sontuosa sfilata lungo le vie del centro, con delegazioni in uniforme ufficiale e costumi tradizionali austriaci. L'arciduchessa Gabriela, l'arciduchessa Camilla e diverse delegazioni reali saranno presenti durante gli appuntamenti, che inizieranno sabato alle 10:30 con una messa da requiem alla chiesa Beata Vergine del Rosario. Per permettere a tutti di seguire la cerimonia, saranno installati schermi all'esterno. Nel pomeriggio, alle 16:30 al Politeama Rossetti, si terrà inoltre un evento gratuito che prevederà un famoso concerto per pianoforte e orchestra di Mozart (il KV 466 in re minore), due arie per soprano e orchestra - in italiano, lingua assolutamente presente a corte ai tempi della Sovrana - e una sinfonia di Haydn dedicata a Maria Teresa.

Il momento clou è previsto per domenica 14 maggio, con una sfilata che culminerà presso il monumento del Tallero a piazza Ponterosso. Durante la cerimonia ufficiale, con interventi e consegna di attestati, saranno presenti rappresentanti della Casa d'Austria. La due giorni si concluderà con un ricevimento esclusivo al Castello di San Giusto, a cui si accederà solo su invito.