Intelligenza artificiale: ecco il ciclo di incontri che spiega cos'è e come si usa

TRIESTE - L’organizzazione di volontariato “Artificial Intelligence Student Society” pronone “AI Talks”, un ciclo di quattro seminari a tema intelligenza artificiale rivolti al pubblico generale. L’iniziativa si terrà presso il Caffè degli Specchi Trieste, fra marzo e aprile 2023. Lo scopo di questo evento, giunta alla seconda edizione, è quello di iniziare una conoscenza basilare dell’intelligenza artificiale in un pubblico di qualsiasi età e livello d’istruzione, approfondendo concetti di cui si sente molto parlare, anche nei media tradizionali, di recente e di sfatare alcuni pregiudizi, affrontando temi come la possibile perdita di posti di lavoro causata da queste nuove tecnologie e le problematiche di natura etica conseguenti l’applicazione non regolamentata di sistemi d’intelligenza artificiale in attività umane.

I relatori

Riprendendo lo schema dell’edizione precedente, il primo appuntamento, che si terrà martedì 7 marzo a partire dalle 20:30, sarà un’introduzione all’intelligenza artificiale, andando a dare uno sguardo al passato e al futuro della disciplina ed introducendone le nozioni basilari. In particolare, si andranno ad approfondire, in maniera interattiva, tematiche come la singularity e il machine learning. I relatori saranno Luca Bortolussi, Laura Nenzi e Luca Manzoni, tutti e tre professori presso l’Università degli Studi di Trieste. Nei successivi eventi giovani ricercatori e professionisti locali presenteranno tematiche in cui l’intelligenza artificiale viene applicata con successo a settori come la computazione evolutiva, la geologia, le scienze del clima e la biologia. Sebbene l’iniziativa delinei un percorso tematico interconnesso, ogni seminario può essere fruito singolarmente, senza necessità di prendere parte a tutti gli appuntamenti.

Quando e dove

Date dell’iniziativa: 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile 2023 dalle ore 20:30 alle 22:00, presso il Caffè degli Specchi in Piazza Unità, a Trieste.



• La partecipazione ai seminari è gratuita, con possibilità di consumazione al tavolo.

• È richiesta la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ai-talks-2023-introduzione-allintelligenza-artificiale-566730043817

• Maggiori informazioni: https://www.ai2s.it/events/ai-talks-2023

• Contatti: info@ai2s.it

L'associazione

Riguardo all’associazione: Artificial Intelligence Student Society OdV, in breve AI2S, è una associazione composta prevalentemente da studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste interessati allo studio e alla divulgazione dell’intelligenza artificiale. L’associazione è nata nel 2020 ed è riconosciuta come organizzazione di volontariato dal 2022. Si occupa principalmente di connettere i propri soci e gli studenti con aziende, enti di ricerca e pubblico generale attraverso iniziative tematiche come eventi di divulgazione e fiere del lavoro e della ricerca. Allo stato attuale conta più di 80 soci e 25 volontari. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'associazione, ai2s.it.