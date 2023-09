A ottobre arriva l’International Road Race Running Match

TRIESTE - A Trieste arriva la prima International Road Race Running Match u.23 10k. L'evento, che rappresenta la prima tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera, è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa. Presenti tra gli altri il sindaco Roberto Dipiazza, gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro, l'azzurro triestino Michele Gamba, ideatore della gara, e Francesco Panetta Campione del Mondo 3000 siepi a Roma ‘87. Organizzata con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), la gara, inserita nel calendario di di World Athletics, è un ulteriore riconoscimento dell'importanza di Trieste nel panorama sportivo internazionale.

Trieste si prepara a vivere una nuova avventura grazie agli atleti delle nazionali under 23 di Francia, Grecia, Israele, Norvegia e Svizzera, oltre gli italiani padroni di casa. Partenza alle 10.00 di domenica 15 ottobre sul percorso che pochi minuti dopo vedrà partire anche gli atleti della 7^ Joma Corsa dei Castelli, corsa di 10 km su strada omologata FIDAL, competizione nata da un’idea dell’Assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e dell’ex atleta azzurro Michele Gamba e organizzata da ASD Promorun con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Gli atleti si sfideranno in una battaglia "tutto cuore e polmoni" sul tradizionale percorso della Corsa dei Castelli, che li porterà a correre a tutta velocità dal Castello di Miramare al Castello di San Giusto.

La gara

Francia, Grecia, Israele, Norvegia e Svizzera, sono già cinque le Federazioni estere coinvolte ufficialmente, oltre all’Italia, e che faranno gareggiare più di 50 atleti under 23 delle proprie squadre nazionali a seguito dell’invito di Asd Promorun a prendere parte a questo evento: quattro atleti al maschile e quattro al femminile. Al momento si è in attesa di altre adesioni da parte di altre nazioni, iscriversi e aderire sarà possibile fino al giorno 5 ottobre. Sabato 14 ottobre alle 16.30 si svolgerà la cerimonia di apertura con il saluto delle autorità e la presentazione dei team nazionali. Per la premiazione, verrà assegnato un numero di punti pari al numero totale di atleti, la classifica a squadre sarà definita sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa. Inoltre, saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale e le prime tre nazioni.

Il percorso

Trieste si svelerà agli atleti in tutta la sua bellezza, partenza dal Castello di Miramare per raggiungere quello di San Giusto, patrono della città, lungo su un percorso che la mostra nella sua ricchezza architettonica, paesaggistica e culturale. Veloce e filante il primo tratto fino all’ingresso al cospetto della sbalorditiva Piazza Unità. Da qui ci si addentra nel cuore della città, tra i vicoli che si inerpicano per condurre al Castello di San Giusto. Un chilometro finale impegnativo, che gli è valso l’appellativo de “Il Muro” ma la cui fatica viene ripagata dal traguardo tra i bastioni della fortezza austriaca.