Berardi e Pozzecco, Sara Gama e Tonut: l'asta benefica per Io tifo Sveva

Venerdì 11 novembre il Triestina Club Mule Alabardate organizza un'asta benefica a favore dell'associazione Io tifo Sveva, sodalizio che raccoglie fondi e si impegna a favore dei bambini oncologici in cura presso l'ospedale infantile Burlo Garofolo. L'appuntamento è alle ore 18 presso il Bivium bar di via XXX ottobre, a Trieste. Durante la serata verranno messe all'asta numerose maglie di sportivi triestini e non. Ci sarà quindi materiale proveniente dal mondo della vela (ci sarà la maglia di Luna Rossa firmata da Vasco Vascotto, quella di Arca vincitrice della Barcolana 2021), dal basket (con la maglia di Stefano Tonut della Reyer, di Corey Davis della Pallcanestro Trieste e i pantaloncini di Gianmarco Pozzecco), ma anche dalla pallanuoto (con la maglia della nazionale di Mladossich), quella della nazionale di calcio indossata da Sara Gama, come anche quella di Marco Berardi del Sassuolo e quella dell'Unione di quest'anno.