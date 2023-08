Atmosfere magiche e danze popolari, Irish Baroque in concerto

Irish Baroque: un viaggio dalle melodie barocche a quelle popolari di autori inglesi e irlandesi scoperte nelle antiche raccolte di arie, ground, gighe e danze. Questo il titolo della serata che il gruppo da camera dell’Associazione Orchestra Barocca Triestina – Tr?aški Baro?ni Orkester propone al pubblico venerdì 11 agosto alle 21 presso il Museo Civico Sartorio di Trieste di largo papa Giovanni nell’ambito della rassegna comunale Trieste Estate. Silvia Di Marino (flauto traversiere), Štefan Bak (violoncello barocco), Martina Seleni (arpa celtica) e Paolo Biancuzzi (clavicembalo) si propongono di ricreare con i loro strumenti le atmosfere delle antiche corti inglesi, le musiche fatate, le danze, le magie, gli amori e gli affetti che accomunano il mondo della musica colta a quella popolare.

Il concerto

Il programma è frutto di una ricerca appassionante nell’ambito della musica barocca inglese, poco eseguita al di fuori dei confini nazionali, e dell’immenso patrimonio della musica popolare irlandese e verrà eseguito anche su strumenti antichi o copie dell’epoca, come ulteriore motivo di vicinanza tra il mondo antico e quello popolare. Il concerto verrà inframezzato da brevi introduzioni a cura di Martina Seleni, lette da Giorgio Levi. Evento organizzato dall'Orchestra Barocca Triestina - Tr?aški Baro?ni Orkester, nell'ambito della rassegna Trieste Estate 2023 del Comune di Trieste. Per informazioni via whatsapp scrivere al numero 3488531920.