L'Istituto Canossiano riavvia i centri estivi per i più piccoli, si parte il 5 luglio

L'Istituto Canossiano apre le porte della sua casa a tutti i bambini della città che abbiamo un'età compresa tra i 3 e i 7 anni. Le attività si svolgeranno con turni settimanale dal 5 luglio al 3 settembre , dalle 7.45 alle 15.30, dal lunedì e il venerdì. Verranno prese e rispettate tutte le procedure anti-contagio covid 19 che ci permetteranno di tenere aperte l'attività e rispettare la salute di tutti (formazione di piccoli gruppi per animatore, materiali, spazi e bagni ad uso esclusivo di un gruppo, entrate scaglionate). Animatrici, educatrici psicomotricista vi aspettano per tanti giochi, laboratori e scoperte. Per info telefonare la mattina alla segreteria della scuola allo 040390170.

