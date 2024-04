It's up to Eu, quattro incontri per parlare di Europa

RIME Aps (responsabilità, impegno, memoria, educazione) presenta il progetto IT'S UP TO EU - Penso dunque voto: quattro incontri per parlare d’Europa. Tra il 6 e il 9 giugno 2024 più di 300 milioni di europei parteciperanno alle elezioni del nuovo Parlamento Europeo. Si tratta di un momento unico in cui tutti i cittadini possono influenzare il futuro dell'Unione europea. Per arrivare al voto più consapevolmente RIME ha coinvolto giornalisti, attivisti, professori e professoresse che ci aiuteranno a capire meglio l’Europa di oggi.

Gli incontri si terranno all'Hangar Teatri alle ore 19.00 nelle seguenti date:

29 aprile | Ai confini dell'Europa: il conflitto in Ucraina | con la giornalista e scrittrice Anna Zafesova e il giornalista Andrea Luchetta

14 maggio | L'uguaglianza di genere e i diritti delle donne in Europa | con la Professoressa Elisabetta Vezzosi e l’attivista, ricercatrice Silvia Semenzin

20 maggio | Clima e ambiente: una questione europea?? | ospiti da confermare

3 giugno | A un passo dal voto, are EU ready? | con il giornalista Luca Misculin

Il primo incontro, Ai confini dell’Europa: il conflitto in Ucraina, vedrà la presenza di Anna Zafesova, giornalista ed esperta di Russia che dal 1992 scrive per La Stampa (fino al 2004 è stata corrispondente da Mosca) ed è analista politica per Il Foglio e Linkiesta, e Andrea Luchetta, classe 1985, giornalista e inviato per la RAI. Come reporter sul campo, negli ultimi anni ha raccontato il conflitto in Ucraina. Prima di lavorare per la RAI è stato giornalista per il Riformista e la Gazzetta dello Sport.

Il progetto – sostenuto dalla Regione FVG nell’ambito del bando promozione e consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea ovvero iniziative educative, didattiche e formative rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, anno 2023 - mira ad accrescere la consapevolezza della cittadinanza europea in particolare tra gli under 35, con particolare attenzione a coloro che si affacciano al voto per la prima volta proprio in virtù di un notevole calo di interesse dei giovani nella politica e di una disillusione diffusa del proprio potenziale all’interno della sfera pubblica. Per partecipare al primo incontro è necessario iscriversi tramite questo form: forms.gle/Nx29KRAoKvWGrRHh6