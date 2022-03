Its lancia l'operazione "Arca": a febbraio il museo, nel 2025 il festival della creatività

"Dopo 20 anni l'arca della creatività consegna il suo prezioso carico all'umanità". Il tono solenne di Barbara Franchin, la numero uno di Its, serve per presentare l'edizione 2022 e per annunciare la nascita del Festival della creatività che troverà casa a Gorizia in occasione delle celebrazioni per la Capitale europea della Cultura 2025.

In occasione della conferenza stampa convocata a Trieste nella mattinata di oggi 17 marzo, sono stati affrontati i grandi cambiamenti che una delle realtà artistiche più importanti a livello nazionale ha affrontato nell'ultimo periodo. "Dopo 20 anni Its diventa fondazione, martedì 15 marzo abbiamo depositato la richiesta ufficiale" ha detto la Franchin. Parole di apprezzamento sono giunte dall'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, dall'assessore del Comune di Trieste Michele Lobianco e dalla presidente della Fondazione CrTrieste, Tiziana Benussi. "Apriremo il museo dedicato a Its all'inizio del 2023" così sempre la Franchin.

L'evento

Il grande evento vedrà i due atti conclusivi al Salone degli Incanti di Trieste il 9 e 10 settembre. Il 10 settembre verranno conferiti i premi e, come annunciato dalla numero uno di Its, alla premiazione dovrebbe essere presente anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Il contest per partecipare all'edizione di quest'anno si apre oggi 17 marzo, con le domande che scadranno il prossimo 8 maggio.