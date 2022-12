"Joyfull Xmas 22" al ristorante Eccellente: dopo vent'anni torna il vocalist Andy Jay

Tutto pronto per "Joyfull Xmas 22: l'apericena in centro", evento natalizio al ristorante "Eccellente" di via Trento, con ospiti d'eccezione tra cui il vocalist Andy Jay, che torna al microfono dopo 20 anni e animerà il Dj set di Paolo Barbato. La serata prevede una selezione di brani house impreziosita dalle live performance della cantante Sara Roversi con il rapper Naiboa. L'appuntamento è per lunedì 12 dicembre alle 19:30. Durante la serata saranno effettuate delle riprese per la realizzazione del video promo di Natale e anno nuovo, che sarà pubblicato online nelle imminenti feste natalizie.

Info e prenotazioni:

Eccellente Ristorante

Via Trento 7

Telefono: 0402038634