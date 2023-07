Triestini e vita di coppia, alle Kleine Berlin arriva "Sirene e cocai"

TRIESTE - "‘More, ‘desso che te son tornà casa, cavite le scarpe”, “No posso.Go de tornar fora”, “Ma no te va fora ‘pena sto dopopranzo?”, “Apunto, go de tornar fora”. Come non ritrovare in questo breve scambio l’essenza della difficile convivenza casalinga? E di esempi, nell’arco di una vita, se ne possono trovare tantissimi. Ecco quindi che arriva un libro che ci accompagna passo dopo passo alla scoperta della speciale relazione tra uomo e donna. E, per essere ancora più specifici, tra uomo e donna tipicamente triestini.

L’idea è di Sabrina Gregori, che già nel titolo riassume quello che sarà il leit-motiv della pubblicazione: Sirene e cocai - le done vien de Venere, i omini de una caverna. Il tutto viene impreziosito dalle divertenti illustrazioni di Chiara Gelmini. Il libro sarà presentato dalle autrici mercoledì 9 agosto alle 20.30 presso la Kleine Berlin di via Fabio Severo, a Trieste, all’interno della rassegna “Atmosfere letterarie alla Kleine Berlin”. Assieme a loro ci sarà Walter Lonzar, che interpreterà alcune scenette tratte dal libro. Il progetto letterario, ideato dalla consigliera circoscrizionale Anastasia Doglia, è promosso dal CAT (Club Alpinistico Triestino) in collaborazione con la IV Circoscrizione. Attraverso le divertenti pagine di Sirene e Cocai, percorreremo le tappe del rapporto di coppia, dal corteggiamento (chiamato “tecniche de ingrumo”), ai primi appuntamenti, alle aspettative che spesso si schiantano contro la dura realtà, alla convivenza, i figli, sino al temibile molarse, o a una bella vecchiaia assieme. Perché in fondo “Ognuno ha quello che si merita, e gli altri sono scapoli”.

Parlano le autrici

“Il libro è nato dalle ‘ciacole’ fra amiche, parenti, conoscenti triestine, nei classici scambi di racconti di vita vissuta, e dalla conseguente evidenza di alcune costanti: a Trieste la donna, sgaia per definizion, si ritrova sovente a interagire con uomini non troppo intraprendenti, magari un po’ distratti, o semplicemente alla Viva l’A e po bon,” racconta l’autrice Sabrina Gregori. “Quello che ne esce è un trattato ‘poco serio’ sulle speciali relazioni fra uomini e donne triestini, con molti spunti di comicità, in cui noi tutti potremo ritrovarci con qualche risata e la giusta ironia”.

“Per i pupoli di questo libro mi sono come sempre ispirata alla vita di tutti i giorni che, se portata all'estremo con ironia, possono raccontare con un grado ancora maggiore la realtà,” aggiunge l’illustratrice Chiara Gelmini. “Mi sono divertita molto ad esagerare (caricaturizzare) i tratti del mondo maschile e femminile, credo che molti e molte si ritroveranno simpaticamente nelle mie vignette (io ad esempio mi sono immedesimata molto nella ‘strafanicciaggine’ del lato maschile). L'intenzione è come sempre quella di far sorridere con un tocco di ‘morbin’”. Sirene e Cocai, di 64 pagine, è presente in libreria al prezzo di 5 euro, nonché online su www.bora.la e Amazon.