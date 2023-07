Al Knulp una conferenza sul volontariato odontoiatrico da Trieste all’Africa

TRIESTE - Continuano gli eventi inseriti nella prima edizione di “SALUTE! Festival del Volontariato e della Medicina umanitaria”, la manifestazione voluta da Donk Humanitarian Medicine odv per celebrare i primi 10 anni di attività e che vuole essere un contenitore senza limiti di tempo e di spazio per stimolare la creazione di relazioni virtuose per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani e per essere fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono approcciarsi a professioni medico-sanitarie.

Martedì 25 luglio 2023 alle ore 18.30 presso il bar libreria Knulp (via Madonna del Mare, 7/A - Trieste) si tiene la conferenza dibattito “Un sorriso che supera le frontiere: volontariato odontoiatrico da Trieste all’Africa” nella quale Gianluca Gregorig e Francesco Zanuttin dialogano con Stefano Bardari. L’evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con AISO – Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria, grazie a Anna Del Signore ??consigliere culturale della sezione di Trieste. In questo incontro Gianluca Gregorig e Francesco Zanuttin racconteranno cosa significa essere volontari impegnati a favore dei più fragili sia nel territorio giuliano sia in altre aree del mondo.

Risponderanno a domande quali: cos’è che può muovere un neolaureato verso un’esperienza di volontariato? Verso dove indirizzarsi? Cosa lega un'esperienza di aiuto di prossimità a un viaggio di volontariato? I due professionisti si confrontano per ispirare i giovani studenti di odontoiatria, di medicina e di altre professioni sanitarie, ma anche chi vuole avvicinarsi al volontariato e alla solidarietà.

Il festival

La parola “salute” deriva dal latino salus, salutis che letteralmente può tradursi in salvezza, incolumità, integrità, salute; ma la sua radice è affine al termine - sempre latino - salvus che significa salvo. L'articolo 32 della Costituzione Italiana riconosce che la salute è un diritto importante di ogni individuo e di tutta la società, e per questi motivi garantisce le cure gratuite a chi si trova in condizioni di povertà. Questo lo spirito che muove i circa 50 tra medici e infermieri volontari dell’associazione per fornire prestazioni sanitarie gratuite in 8 ambulatori della città 5 giorni in settimana e assistenza telefonica in tutta la regione 7/7. Programma e approfondimenti sul sito www.festival.donkhm.org.