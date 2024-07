Dall'Inghilterra a Sistiana, ecco la serata con dj Kryder

Il DJ inglese e produttore discografico di fama internazionale, con oltre 250 milioni di stream su Spotify, Kryder porterà il suo incredibile talento e la sua energia inconfondibile al Base Club Experience in Baia di Sistiana (Duino Aurisina – Trieste) sabato 13 luglio, dalle 23.00 alle 04.00 (entro l’una previsto ingresso omaggio alle donne).

Chi è Kryder

Nato nell’Hertfordshire, in Inghilterra, Christofer Simon Knight, meglio conosciuto con il nome d’arte Kryder, è noto soprattutto per il suo disco “K2” e il brano originale “Aphrodite”, pubblicati su Axtone Regords, e per il suo remix “All that Matters” di di Kölsch con Troels Abrahamsen: entrambi i brandi hanno raggiunto il primo posto della classifica Beatport Top 100. Anche altri molti suoi singoli hanno avuto un grande successo: “Treasered Soul” e “Jericho” sono stati per molte settimane nella top 10. Proprietario della Kryteria Record, ha all’attivo numerose collaborazioni con artisti come David Guetta, Swedish House Mafia, Tomorrowland, Tiesto e molti altri.