“La casa respira”: tre eventi per capire come abitiamo

Qual è il nostro rapporto con le case che abitiamo? Sono spazi inerti da plasmare a nostro piacimento, muti e immobili, oppure ciascuna casa ha un proprio carattere, accogliente o scontroso, con cui entriamo in dialogo e che dà forma alla nostra identità? La rassegna "La casa respira: sguardi sull’abitare perturbante" mira a esplorare questi interrogativi attraverso le multiformi declinazioni dello spazio domestico in letteratura e nelle arti visive. Nel mese di novembre, Trieste ospiterà tre eventi per mettere in discussione l’idea di casa così come l’abbiamo sempre immaginata.

Gli appuntamenti

La rassegna avrà inizio il 10 novembre con l’evento "Nella bocca del camino", alle ore 18 in Stazione Rogers (Riva Grumula 14): l’autore e critico letterario Orazio Labbate condurrà il pubblico attraverso una panoramica nell’immaginario della casa animata, scandita da una serie di proiezioni e letture a cura dell’attore Guido Sciarroni. Il 16 e il 17 novembre si proseguirà con il convegno accademico "La casa contesa: rappresentazioni dello spazio domestico nella letteratura del Novecento", presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Trieste (Androna Campo Marzio 10). A conclusione della rassegna, il 24 novembre alle 20.30 si terrà la proiezione a ingresso libero di "The Haunting" di Robert Wise (1963), presso la sede dell’Associazione Italo Americana del Friuli-Venezia Giulia (Piazza Sant'Antonio Nuovo 6). La rassegna è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste, Stazione Rogers, Associazione Italo Americana del Friuli-Venezia Giulia, Cineclub Dubbio Gusto.

Informazioni e contatti: dalessio.francesca@spes.uniud.it; valenti.alessandro@spes.uniud.it