La Contrada: Pivetti, Lucarelli e Guzzanti tra i nomi della nuova stagione

Carlo Lucarelli, Veronica Pivetti, Sabina Guzzanti, Lella Costa, Ariella Reggio e Alessandro Fullin tra i nomi della nuova stagione 2022 – 2023 de La Contrada, presentata oggi, giovedì 1 settembre. Saranno 13 gli spettacoli, di cui quattro produzioni della Contrada, oltre a nove eventi speciali e una serata di Capodanno, per un totale di 23 spettacoli e 65 serate. A questi si aggiungono le collaborazioni con Danceproject Festival e le associazioni del territorio. Al Teatro dei Fabbri, inoltre, proseguirà per la seconda edizione la rassegna dedicata al teatro contemporaneo. Già aperta la campagna abbonamenti. Presenti alla conferenza stampa il Vice Sindaco del Comune di Trieste con delega ai Teatri Serena Tonel, la Presidente e Direttrice artistica dello Stabile di Trieste, Livia Amabilino, e il Direttore organizzativo Diego Matuchina.

Le produzioni originali

"Apriamo la nuova Stagione all’insegna dell’entusiasmo e del ritorno alla normalità - spiega la Presidente e direttrice artistica della Contrada, Livia Amabilino - spronati dal riconoscimento ministeriale sulla qualità artistica del progetto che premia le nostre scelte: proposte coraggiose, talvolta irriverenti, all’insegna dell’attualità, della musica, della danza e del divertimento”. Tra le quattro produzioni della Contrada, la prima ad andare in scena, il 20 ottobre 2022, è la nuova irriverente commedia di e con Alessandro Fullin, “Jane Austen Cuguluf”, che immagina la scrittrice britannica in arrivo a Trieste per pubblicare i suoi romanzi, proprio in dialetto, e scoprire la variegata popolazione locale interpretata dalla beniamina di casa Ariella Reggio.

L’altra novità è la prima dello spettacolo frutto della collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano e il regista Andrea Chiodi, “The Children” (dal 10 novembre), un nuovo allestimento di “Aspettando Godot” con Lello Arena e Massimo Andrei (dal 12 gennaio), e la commedia “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”, ispirata alle atmosfere del romanzo di Tomasi di Lampedusa con Tosca D'Aquino, Giampiero Ingrassia e Giancarlo Ratti (dal 26 gennaio).

Altri spettacoli

Tra gli altri spettacoli l'attesissimo “Stanno sparando sulla nostra canzone”, black comedy con Veronica Pivetti fra i gangster della Manhattan del proibizionismo, oltre al primo grande allestimento italiano del dramma giudiziario di Agatha Christie “Testimone d’accusa”, con Vanessa Gravina, Giulio Corso e Giorgio Ferrara. In cartellone anche Lella Costa che, in “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”, incarna le donne più geniali della storia, da Marie Curie e Maria Callas fino a Mary Anderson, l’inventrice del tergicristallo.

Sono invece 10 gli Eventi Speciali Fuori Abbonamento e già in prevendita, tra cui “L’estinzione della razza umana”, scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, "PPP, Pasolini un segreto italiano" di e con Carlo Lucarelli, il Metaverso di Capodanno targato “Domace” per festeggiare insieme l’arrivo del 2023, il dissacrante "Le verdi colline dell'Africa" con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi e "Instant theatre 2022/2023. Aggiornato riveduto e scorretto" di Enrico Bertolino. Il programma completo su https://www.contrada.it