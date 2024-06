Il sabato sera a Sistiana scalda i motori, arriva la Racers Night

Dedicato agli appassionati di motori e musica, la “Racers Night” al Base Club Experience in Baia di Sistiana (Duino Aurisina - Trieste) è l’evento promosso in collaborazione con Red-bull che consente ai partecipanti di provare – in una discoteca – una vera corsa con i simulatori di Formula 1. In programma sabato 15 giugno, dalle 23.00 alle 4.00, la “Racers Night” avrà come ospite speciale l'esclusiva monoposto di F1 della scuderia Alphatauri. In console, ci saranno i dj Alessio Bagordo e Thomas Dorsi.