“La resistenza in Italia e in Europa”: lo storico Carlo Greppi al Miela

“La Resistenza in Italia e in Europa” è il titolo della conferenza che vedrà protagonista lo storico e scrittore Carlo Greppi lunedì 2 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Miela di Trieste, primo appuntamento della rassegna a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste dal titolo “Immagine e Storia. Conferenze e incontri sulla Public History”. L’incontro, a ingresso gratuito, moderato da Tullia Catalan (professoressa associata di Storia Contemporanea, DISU-Università di Trieste) e Massimiliano Spanu (professore associato di Storia del Cinema, DISU-Università di Trieste), è organizzato in collaborazione con La Cappella Underground, Bonawentura, Casa del Cinema di Trieste.

Il film

Dopo la conferenza seguirà la presentazione e proiezione del film “L’ombra del nemico” (Flammen & Citronen, Danimarca/Germania, 2008, 130') di Ole Christian Madsen. Ambientato durante l'occupazione nazista della Danimarca, a Copenhagen nel 1944, il lungometraggio ricostruisce le imprese dei combattenti per la libertà Bent Faurschou-Hviid, alias Flammen (Thure Lindhardt), e Jørgen Haagen Schmith, alias Citronen (Mads Mikkelsen), i quali mettono segretamente in gioco le loro vite all’interno del gruppo di resistenza Holger Danske, mentre la popolazione danese spera in una rapida fine della guerra.

L'autore

Carlo Greppi, dottore di ricerca in Studi storici presso l’Università degli Studi di Torino, è autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento. È curatore della serie Laterza “Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti”, e i suoi ultimi saggi sono “Il buon tedesco” (Laterza 2021, Premio FiuggiStoria; Premio Giacomo Matteotti) e “Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo” (Laterza 2023), in corso di traduzione in spagnolo, francese, olandese e russo. È in uscita “I Pirati delle Montagne” (Rizzoli 2023), romanzo per ragazzi su una banda di partigiani stranieri, ed è in corso di pubblicazione la “Storia internazionale della Resistenza italiana” (Laterza 2024), saggio collettaneo a ventidue mani a cura sua e di Chiara Colombini.