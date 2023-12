Ai Fabbri arriva “La trilogia dei colori”, l'omaggio a Kieślowski

A trent’anni dalla prima uscita nelle sale La Cappella Underground, in collaborazione Alliance Française di Trieste, presenta al Teatro dei Fabbri la “Trilogia dei colori” di Krzysztof Kie?lowski, ispirata ai tre colori della bandiera francese e dai tre ideali rivoluzionari - libertà, uguaglianza, fratellanza - che essa rappresenta. I tre film saranno presentati in lingua originale sottotitolata in italiano nella nuova versione restaurata in 4K.

Mercoledì 27 dicembre

Si comincia mercoledì 27 dicembre alle 18.30 e alle 20.30 con Tre Colori – Blu: vincitore di tre premi alla Mostra del Cinema di Venezia 1993 (Leone d’oro per il Miglior Film, Coppa Volpi per la migliore attrice e Osella per la migliore Fotografia a Slawomir Idziak), “Film Blu” è un viaggio interiore intenso e profondo in cui la libertà della sua superba protagonista, Juliette Binoche, è quella di sentirsi emotivamente libera dal mondo per resistere al vuoto e reagire alla straziante perdita della sua famiglia.

L'appuntamento del 29

La trilogia proseguirà venerdì 29 dicembre alle 18.30 e alle 20.30 con Tre Colori – Bianco. Costretto al divorzio dalla moglie Dominique e da lei umiliato, Karol si ritrova senza casa a chiedere l’elemosina nella metro di Parigi. Incontrato un suo connazionale, decide di tornare in modo rocambolesco in Polonia, dove ricomincia da zero riuscendo a costruisce un impero commerciale. Karol, però, non ha mai dimenticato l’amore per sua moglie né le umiliazioni subite. Vincitore dell’Orso d'argento per il miglior regista alla Berlinale 1994.

L'evento conclusivo il 3 gennaio

Per concludere, mercoledì 3 gennaio, sempre alle 18.30 e alle 20.30, in programma ci sarà Tre Colori – Rosso. La modella Valentine, che vive una complicata relazione a distanza, investe accidentalmente il cane di un burbero giudice in pensione. Affascinata dalla natura dell’uomo che non esita a manifestare la sua misantropia, Valentine gli si avvicina progressivamente, intessendo un rapporto in cui domina la contrapposizione tra altruismo ed egoismo. Questo incontro cambierà entrambi. Presentato in concorso al 47º Festival di Cannes.