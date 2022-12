Al Toti laboratorio gratuito di scrittura teatrale

Omar Giorgio Makhloufi, attore e regista, nei giorni 17 e 18 dicembre, presso il Polo Giovani Toti, condurrà un laboratorio teatrale intensivo di improvvisazione e scrittura teatrale. Il laboratorio teatrale è rivolto a chi voglia avvicinarsi al teatro per la prima volta ma anche a chi ha già maturato esperienze in questo ambito. Un’occasione di studio e di gioco assieme per approfondire, o incontrare per la prima volta, le basi fondamentali della disciplina teatrale. In particolare, ci si focalizzerà sull’importanza della relazione in scena: attraverso improvvisazioni ed esercizi e analisi dei testi proposti. Giocheremo coi generi teatrali: trattando testi classici alla maniera della stand up comedy o provando a ironizzare su temi dell’attualità attraverso la scrittura di scena o i principi della clownerie ecc. ll tema della relazione verrà sviscerato in tutti i suoi aspetti, cercando via via di trovare insieme quali sono gli elementi necessari ed indispensabili per dare vita a una relazione scenica che sia concreta, credibile e, perché no, efficace.

Obbligatorio prenotarsi!

Orari da definire una volta che verrà definito il numero dei partecipanti.

Per info. e prenotazioni chiamare al

327 44 55 640 o scrivere a mkomargiorgio@gmail.com

Foto di Pietro Bettini.