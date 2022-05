Trieste omaggia Laura Samani, "Piccolo corpo" sullo schermo dell'Ariston

Sarà presentato sabato 14 al cinema Ariston il film "Piccolo corpo", della regista triestina Laura Samani, vincitrice del David di Donatello come miglior esordio alla regia 2022. All'evento, in programma alle 18:30, sarà presente la regista stessa e i produttori del film. La trama

In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del '900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace. Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Agata lascia segretamente l'isola e intraprende un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai visto la neve in vita sua. Incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola. Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un'avventura in cui il coraggio e l'amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile.

Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Dopo la laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Pisa, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma), corso di regia. Il suo cortometraggio di diploma, La Santa che dorme, è stato presentato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel 2016. Da allora, ha ottenuto consensi e premi in diversi festival internazionali. Piccolo corpo, una favola cruda, è il suo primo lungometraggio girato in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il film è stato presentato alla Semaine de la Critique – Cannes 2021 ed ha partecipato ad oltre 40 festival in tutto il mondo. Per Piccolo corpo Laura ha vinto il David di Donatello 2022 per il miglior esordio alla regia.