Torna "Le vie dell'arte": spettacoli all'aperto dal centro a Borgo San Sergio (PROGRAMMA)

TRIESTE - Una serie di spettacoli per valorizzare diversi luoghi della città, dal centro alle periferie: è la rassegna "Le vie dell'arte" che, dopo l'edizione zero lo scorso dicembre 2022, torna in città a partire da venerdì 12 maggio. Il programma delle “Vie dell'arte” prevede la musica classica, il tango, la letteratura, la danza, il jazz, e i cori che animeranno largo Panfili, via Rossini, piazza Cecovini, riva Tre Novembre, San Giacomo, Melara, Servola, Borgo San Sergio e il Porto Vecchio, in un itinerario alla riscoperta dei beni artistici e culturali della città, arricchito con nuove location rispetto all’edizione precedente. L'evento è stato promosso e organizzato dal Comune di Trieste. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione l'assessore alle politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi e l'assessore alle politiche dell'Educazione e della Famiglia Nicole Matteoni, oltre all'ideatore e coordinatore del progetto, Massimo Tognolli.

Gli spettacoli si svolgeranno in spazi aperti e all’interno di alcune biblioteche cittadine, tutti i venerdì di maggio a partire dal 12 maggio e sabato 13 e 27 maggio. Gli eventi avranno una durata di 25-30 minuti in contemporanea nei differenti siti della città, con tre repliche nel corso della serata, alle ore 18.00, 18.30 e 19.00 L’evento organizzato presso la statua di J. Ressel in riva Tre Novembre vedrà una sola rappresentazione alle ore 19.00. Alle 19.00 avranno inizio anche le esibizioni dei cori a Servola presso l’area ex cinema. Le performance saranno accompagnate da una breve descrizione del luogo.

Il 12 maggio il tour di Trieste de “Le vie dell’arte” partirà da diversi siti:

- piazza Cecovini, venerdì 12, 19 e 26 maggio (dalle 18.00 alle 19.30) con le atmosfere jazz degli allievi del Conservatorio Tartini;

- piazza Hortis, venerdì 12, 19 e 26 maggio (dalle 18.00 alle 19.30) con il recital letterario e musiche dal vivo “Il violino di Svevo” con la recitazione di Adriano Giraldi accompagnata da un violino del Tartini, in collaborazione con il Conservatorio Tartini e l’Università degli Studi di Trieste;

- largo Panifili, venerdì 12, 19 e 26 maggio (dalle 18.00 alle 19.30), performance di danza. Il 12 maggio spettacolo di tango e musica dal vivo “La milonga di Largo Panfili”; il 19 e 26 maggio serate di danza a cura della scuola Arteffetto e Casa Gric con la collaborazione di Isabella Peghin;

- riva Tre Novembre (presso la statua di Joseph Ressel) nei venerdì 12 e 26 maggio (ore 19.00) si terranno due recital letterari con musica, in collaborazione con il Teatro Miela. Il 12 maggio “Preludio a un canarino”, dedicato a Erik Satie con Stefano Dongetti e la fisarmonica di Stefano Bembi. Il 26 maggio “Cik Pausa” con Laura Bussani e la fisarmonica di Stefano Bembi per raccontare l’amore per il teatro e il cabaret;

- Servola, il 12, 13 e 27 maggio alle 19.00 presso l’ex cinema all’aperto si terranno delle esibizioni di ensemble coristici. Venerdì 12 maggio “Anakrousis Young” diretto da Lora Pavleti?, gruppo di voci bianche di Gropada, Coro Femminile ?pz Ivan Grbec Škedenj. Sabato 13 maggio si esibirà l’Associazione culturale coro “Liceo Oberdan” senior di Trieste, direttore Stefano Klameret e Coro Sine Tempore del CEDiM di Gonars (UD) diretto da Tamara Mansutti. Sabato 27 maggio rappresentazione Ensamble Vocale Femminile “Il Focolare” in un repertorio di tradizione triestina, regionale ed internazionale, in collaborazione con USCI FVG TS;

- via Rossini (davanti al museo Schmidl), il 19 maggio alle 18.00 con un concerto di Musica Classica, in collaborazione con il Conservatorio Tartini, con l’esibizione dei suoi allievi; - Porto Vecchio, il 19 e 26 maggio alle 17.00 con “Porto Vivo Architettura”, in collaborazione con Italia Nostra, sezione di Trieste;

- Melara, presso la Biblioteca Marinelli, il 12 maggio alle 18.00 con un concerto di musica classica, in collaborazione con il Conservatorio Tartini, con l’esibizione dei suoi allievi;

- San Giacomo, presso la Biblioteca Quarantotti Gambini, il 19 maggio alle 18.00 con un concerto di musica classica, in collaborazione con il Conservatorio Tartini, con l’esibizione dei suoi allievi; Borgo San Sergio, presso la Biblioteca Stelio Mattioni, il 26 maggio alle 18.00 con un concerto di musica classica, in collaborazione con il Conservatorio Tartini, con l’esibizione dei suoi allievi.