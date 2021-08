The Leading Guy in concerto al Castello di San Giusto

The Leading Guy torna in tour a partire da settembre 2021 con quattro speciali appuntamenti, in cui l’artista presenterà per la prima volta live alcuni dei brani inediti che saranno contenuti nel suo nuovo progetto discografico interamente in italiano. Oltre a Venezia, Monte San Vito e Roma, l'artista farà tappa anche a Trieste dove, venerdì 3 settembre, si esibirà al Castello di San Giusto in occasione di Hot in the city Summer Festival.

A due anni di distanza dall’album “Twelve Letters”, The Leading Guy è pronto a tornare cimentandosi in una nuova sfida, affrontata con entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco completamente. Il cantautore lascerà così per il momento da parte l’inglese, lingua con cui si è affermato ed ha pubblicato due album, privilegiando la scrittura in italiano: un percorso già iniziato con il singolo “Per non andare via”, pubblicato a gennaio 2020, che viene adesso ripreso con una maggiore consapevolezza dopo un periodo di ricerca e sperimentazione. L’artista porterà sul palco i suoi brani più amati dal pubblico e le anticipazioni del nuovo progetto discografico. Il tour è prodotto da Vivo concerti in collaborazione con Concerto music.

Info e biglietti

Venerdì 3 settembre 2021 presso Castello di San Giusto in occasione di HOT IN THE CITY Summer Festival

Prezzi e posti in vendita:

Prezzo intero € 12,00 + € 1,80 ddp

Primo spettacolo ore 19.30 - su https://bit.ly/TicketPoint_TLG e presso il rivenditore Ticket Point – Corso Italia 6, Trieste

Secondo spettacolo ore 22.00 – su https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it/ t e presso il rivenditore Ticket Point – Corso Italia 6, Trieste