Al San Marco un evento in ricordo di Lelio Luttazzi a 100 anni dalla nascita

TRIESTE - Musicista, compositore, presentatore, attore, regista, scrittore, Lelio Luttazzi ha abbracciato un'epoca, lasciando un segno nel panorama culturale italiano. Il suo stile unico, condito da quell'inconfondibile swing, riesce ancora oggi ad arrivare al cuore di più generazioni. A 100 anni dalla sua nascita, il 27 aprile 2023, alle 18, all'Antico Caffè San Marco, la figlia Donatella Luttazzi e la giornalista Nadia Pastorcich lo ricorderanno attraverso aneddoti, curiosità, racconti e foto inedite che lo legano alla sua città natale.

L'evento “Lelio e la sua Trieste” vuole essere un viaggio tra i ricordi di un uomo che partendo da Trieste ha deciso di ritornarci per trascorrere gli ultimi anni della sua vita regalando al pubblico, nel 2009, l'indimenticabile concerto in Piazza dell'Unità d'Italia. Quell'ironia tipicamente triestina non l'ha mai lasciato come nemmeno il dialetto, accompagnandolo nel quotidiano. E proprio in questa città, nel 1948, è nata la sua unica figlia, Donatella che in questa occasione svelerà al pubblico “Lelio papà”. Quel Lelio che negli anni '60 scrisse per lei la canzone Papà fammi cantare con te.

Mamma Sidonia e papà Mario, zia Alida e zio Leo, Prosecco, l'amore per la musica, la Trieste degli anni '30/'40, saranno gli ingredienti di un volo nostalgico pieno d'affetto.

Una chiacchierata aperta al pubblico che potrà partecipare ricordando Lelio. Nel corso dell'evento Alessandro de Calò, una delle firme più importanti del giornalismo sportivo italiano – triestino trapiantato a Milano e cugino di Donatella – parlerà del suo rapporto con lo zio Lelio; Tiziano Chiapelli, fisarmonicista di primordine a livello internazionale, concertista specializzato in musica jazz, tango e musica classica, racconterà il suo legame con Luttazzi; infine Bruno Jurcev, musicista che a Trieste è un'istituzione, capace di accompagnare al pianoforte le atmosfere passate della nostra città, darà il suo contributo in questo ricordo corale.