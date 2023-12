Gioacchino da Fiore e il millenarismo, domenica lezione di storia con Amedeo Feniello

TRIESTE - “La forza delle idee” è il titolo della nuova edizione delle Lezioni di Storia che si terrà al Teatro Verdi di Trieste fino al 25 febbraio 2024 sempre di domenica alle ore 11.00. Le lezioni - ideate e progettate dagli Editori Laterza, promosse dal Comune di Trieste e organizzate con il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti, Media partner, il quotidiano “Il Piccolo” - proseguiranno domenica 17 dicembre alle ore 11.00 con Amedeo Feniello, insegnante di Storia medievale al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, che parlerà del millenarismo e di Gioacchino da Fiore, l’abate definito come colui che ha dato una svolta alla visione teologico filosofica medievale della storia aprendo alla modernità.

Gioacchino da Fiore e il millenarismo

È possibile indicare il tempo in cui si attuerà la concordia spirituale tra gli uomini? Quando verrà, dopo l’epoca del Padre e del Figlio, quella dello Spirito Santo, l’epoca in cui sarà possibile il nostro diretto contatto con Dio, per sempre accantonando i condizionamenti temporali connessi all’organizzazione ecclesiale? Il pensiero di Gioacchino da Fiore, questo monaco che dal 1190 si rifugia nella Sila e crea di fatto un nuovo ordine, tocca vette eccelse; e nondimeno sembra a volte inabissarsi verso l‘eresia aspirando a un futuro fatto di ascesi e di libertà, una libertà non solo spirituale, per ogni donna e per ogni uomo. Il terzo incontro si terrà si terrà domenica 21 gennaio 2024.

Il ciclo delle Lezioni di Storia, ideato e progettato dagli Editori Laterza, promosso dal Comune di Trieste, è organizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti. Media partner: “Il Piccolo”. Trieste Trasporti riserverà, in tutti gli incontri, alcuni posti in prima fila per i propri abbonati, che saranno sorteggiati tra coloro che aderiscono al programma MyTt. Le lezioni saranno introdotte da giornalisti del quotidiano “Il Piccolo”. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Le lezioni possono essere seguite anche in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Trieste. Programma completo su: www.laterza.it, www.triestecultura.it e www.ilpiccolo.it.