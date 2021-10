Lgbt: domani si manifesta anche a Trieste per il Ddl Zan

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Si terrà domani, lunedì 1 novembre, la manifestazione di sostegno al Ddl Zan organizzata dalle Donne democratiche di Trieste e al gruppo queer Jotassassina. Appuntamento alle 17 in piazza Verdi. Pubblichiamo il comunicato relativo alla manifestazione:

Il ddl Zan è stato fermato. Niente più disegno di legge per la tutela della comunità LGBT+, le donne e le persone con disabilità. La politica ha avuto paura. Scendiamo in piazza anche a Trieste per gridare vergogna a chi ha giocato sulla nostra pelle.

Una politica debole e in malafede ha usato il pretesto della paura - e dell’ignoranza - per affossare una legge di civiltà. E allora noi chiediamo alla società tutta: “Paura di chi?”. Di chi odia, o di chi ama?Ama la persona che ha accanto. Ama chi vede allo specchio. Ama una comunità che accoglie, che si vuol prendere cura. Ama le diversità.

Continueremo non solo a urlare il nostro sdegno ma anche a portare avanti progetti che facciano capire a tutt* che non c’è nulla di cui aver paura e che l’odio non è un’opinione.

Domani vi aspettiamo insieme alle donne democratiche di Trieste, al Gruppo queer di Jotassassina e a tutte le associazioni ,onlus,gruppo del territorio .

PER ADESIONI DI SOSTEGNO E SUPPORTO

SCRIVERE. A.

jotassassina@gmail.com

donne.dem.ts@gmail.com

in PIAZZA VERDI alle 17.00

Insieme faremo sentire la nostra voce e ribadiremo la nostra mobilitazione permanente per una società laica, inclusiva, giusta e libera.

Chiediamo a tutt* il rispetto delle Regole anti-COVID ,rispettando il Distanziamento e se necessario indossando i personali dispositivi di sicurezza (es:mascherina).