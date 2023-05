All'Antico Caffè San Marco presentazione del libro "Gli uccelli non hanno vertigini"

Lunedì 5 giugno, alle 18:30, presso l'Antico Caffè San Marco si terrà la presentazione del nuovo libro di Mario Cordova, intitolato "Gli uccelli non hanno vertigini". Durante l'evento, l'autore dialogherà con il giornalista e scrittore Paolo Pichierri. Alla presentazione interverrà anche l'attore-regista Francesco Gusmitta.

Il libro

Cosa farà Marco? Riuscirà a scacciare il demone che lo spinge a recarsi dalla moglie che lo ha abbandonato e a commettere una sciocchezza? È disperato, non riesce a pensare ad altro. Passa le giornate su facebook a spiare il profilo di Elena alla ricerca di informazioni, perché è l'unico modo che ha per restare in contatto con lei, per lenire la rabbia e alleviare il dolore per il suo tradimento. È andata via da un giorno all'altro. Proprio come aveva fatto suo padre vent'anni prima. La morte improvvisa del genitore e la perdita del lavoro amplificano l'angoscia che prova e la voglia che ha di vendicarsi, convinto com'è che la vita sia in debito con lui. Il ritrovamento casuale di una pistola sembra essere un segno del destino. Quella di marco è la storia di un viaggio. Il percorso di un uomo costretto ad affrontare i mostri di una vita complicata, nel tentativo di comprendere la crudeltà dell'esistenza e di trovare il coraggio di riappacificarsi con il passato.