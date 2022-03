Presentazione del libro "La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954" a Palazzo Gopcevich

Giovedì 17 marzo alle 17.30, alla Sala Blazen del Palazzo Gopcevich in via Rossini 4, si terrà la presentazione del volume "La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954" (ed. Il Mulino) di Federico Tenca Montini. Nel corso dell'evento, interverranno Andrea Zanini (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Università di Udine), Gorazd Bajc (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Maribor), l'editore dell'edizione croata Damir Agi?i? e l'autore Federico Tenca Montini (Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste). Modera Mauro Gialuz, presidente Irsrec Fvg. Per partecipare sono necessari il Green Pass rafforzato e la mascherina Ffp2.

Il libro

Quali sono stati gli obiettivi della diplomazia jugoslava nella gestione della questione di Trieste, decennale disputa territoriale che ha costituito una delle principali controversie di politica estera europea nel secondo dopoguerra? Il volume, frutto di approfondite ricerche nei principali archivi dell’ex Jugoslavia, chiarisce finalmente aspetti che le numerose ricostruzioni finora esistenti hanno potuto soltanto ipotizzare congetturalmente. Il lavoro, che oltre all’ampia mole di documenti inediti si giova di una ricca bibliografia, si sviluppa in tre capitoli che prendono le mosse dai momenti di principale discontinuità della storia jugoslava nel periodo di riferimento: la liberazione di Trieste nel maggio 1945, l’espulsione dal Cominform nel 1948 e l’emanazione, l’8 ottobre 1953, della Nota bipartita, la decisione angloamericana di sciogliere il Territorio Libero di Trieste ripartendo le due Zone di cui era composto tra Roma e Belgrado.