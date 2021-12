Magia e mistero in Fvg, al San Marco la presentazione del libro di Francesco Boer

Prezzo non disponibile

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di bellezze naturali ma anche soprannaturali. Domenica 19 dicembre, alle ore 17:30, verrà presentato all’ Antico Caffè San Marco di Trieste il libro “Luoghi di magia e mistero del Friuli Venezia Giulia”, di Francesco Boer (Intermedia editore, 2021). Dai mosaici gnostici di Aquileia alle mummie di Venzone, il libro esplora tutti i luoghi della regione in cui la storia trascende nell’enigma. Leggende e incantesimi, echi di religioni antiche, templi che sfidano il passare dei secoli e mantengono ancora vivo il loro incantesimo. Nel corso dell’incontro di domenica, l’autore dialogherà con Lisa Deiuri di Trieste Arcana. Verrà dato particolare risalto ai misteri che gravitano attorno a Trieste: antichi testi alchemici conservati in città, strane tombe egizie, castelli maledetti e affascinanti templi sulle alture carsiche.

L’autore

Francesco Boer è uno scrittore, simbologo e ricercatore naturalista. Classe 1980, vive a Selz, sul confine nordorientale. Da più di vent’anni studia la simbologia in tutte le sue forme, considerandola uno dei fondamenti del pensiero umano, indispensabile per comprendere e collegare argomenti altrimenti divisi, come l'arte e la religione, la storia, il rapporto fra l'umanità e la natura, ma anche la vita quotidiana.

Dal 2012 ha pubblicato diversi titoli fra saggistica e narrativa, con editori come Mursia, Kappa Vu, Fontana Editore. L’ultima uscita è “Troverai più nei boschi”, pubblicato nel 2021 con la casa editrice Il Saggiatore. È un testo riccamente illustrato dedicato alla simbologia della natura, a partire dagli ambienti quali un bosco, una montagna o un fiume, fino ai singoli animali, fiori e insetti che popolano al tempo stesso le nostre terre e la nostra immaginazione.