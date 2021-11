Mistero e spiritualità nel libro “Il sacrilegio” di Alessia Biasatto

L'autrice triestina Alessia Biasatto, chiacchierando con Riccardo Cepach e Francesco Magris e Cristina Bonadei, presenta il suo ultimo libro "Sacrilegio" (Nave di Teseo editore).

Tecnologia e spiritualità, purezza e corruzione, femminismo e fanatismo religioso in un romanzo affascinante e coinvolgente ambientato in un luogo misterioso come il monte Athos, in cui le vicende di una donna alla ricerca di sé si intrecciano con riti millenari ma anche con oscure e pericolose manovre politiche. Sarà presentato alle 18.30 all'Antico Caffè San Marco.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione

solo al numero 040 2035357 o con un messaggio sulla pagina facebook del Caffè San Marco. È richiesto il Green Pass.

Trama

Quando Theodora, una giovane donna che ha lasciato la Grecia per cercare lavoro e opportunità che il suo paese non le dava, decide di tornare in patria, nessuno immagina quale sia il suo reale obiettivo. Ha deciso di introdursi sotto mentite spoglie nel luogo più sacro della Chiesa ortodossa, il monte Athos, dove nessuna donna è mai stata ammessa. Cosa spinge Theodora a lasciare i parenti e gli amici che festeggiano il suo ritorno a tagliarsi i capelli e fingersi Theòdoros, giovane pellegrino in viaggio tra i monasteri della sacra penisola? Forse l’esempio dello zio Euthymios, devoto del monastero di Vatopedi, che le ha trasmesso il fascino di quel luogo di pace e preghiera? O forse è la ricerca delle sue stesse radici e di una serenità perduta e mai ritrovata in nessun altro luogo? Il sacro monte però non è esattamente come si aspettava e il peccato, l’intrigo e l’inganno esistono anche tra le mura dei monasteri: Theodora lo scoprirà presto a proprie spese.



L'autrice

Alessia Biasatto è nata a Trieste e vive a Barcellona, si è laureata in Scienze Politiche Internazionali, in Relazioni Pubbliche e specializzata in Creative Digital and Professional Writing presso la London Metropolitan University. È traduttrice e collabora con varie case editrici spagnole, nel 2011 ha curato l’esposizione del CCCB di Barcellona “La Trieste di Magris”. Il suo blog Cronache xenofile da angoli di mondo racconta storie di viaggi esotici e poco convenzionali. Ha curato la sceneggiatura del documentario sulla scrittrice Giovanna Giordano, di prossima uscita. Nel 2020 ha pubblicato la guida narrativa 111 luoghi di Trieste che devi proprio scoprire, scrive articoli di viaggio e fiction.