Torna ‘Un libro per la SGT’: gli appuntamenti di ottobre e novembre

TRIESTE - Ritorna, per il terzo anno consecutivo, il ciclo di presentazioni letterarie ‘Un libro per la SGT’ negli ambienti pregni di storia della Società Ginnastica Triestina. Per questo autunno, sono quattro gli appuntamenti in programma tra ottobre e novembre. Si parte con Andrea Comisso, che presenta "Il contraccolpo dell’abisso" il 13 ottobre. Il 21 ottobre, Massimiliano Alberti presenterà due opere incentrate su Trieste e l'Ucraina: “La Piccola Parigi” e "Vynnyky Bazar”. Nadia Pastorcich, il 27 ottobre, porterà i lettori in una "Passeggiata tra le stelle"; una biografia che ripercorre la vita di Spiro Dalla Porta Xydias, a sei anni dalla scomparsa. Mentre il 18 novembre, Danilo Pagliaro presenterà “Vita da legionario. Un italiano nella legione straniera”. La presentazione si svolgerà sabato 18 novembre, ore 18, nella sala Primo Rovis. Dialogheranno con l’autore il curatore, lo youtuber Gianluca Pacor Marzari e il documentarista e giornalista Marco Calabrese.

La Ginnastica offre, dal 2021, i propri spazi per coloro che volessero presentare opere frutto del proprio ingegno; dai romanzi, ai saggi, ai fumetti, alle poesie. Sebbene si preferisca che l’opera abbia un carattere sportivo, ‘Un libro per la SGT’ richiede solo che il libro o l’autore dimostri un legame con Trieste, una ‘triestinità’ oggigiorno più che mai sfuggente. Per l’autunno 2023 la Ginnastica offre quattro diversi appuntamenti tra ottobre e novembre, distribuiti tra la sala Primo Rovis e la sala Museo. Nell’occasione l’autore presenterà la propria opera, affiancato dal curatore del Museo e dell’archivio sociale Zeno Saracino e da uno o più moderatori. La partecipazione è gratuita; è possibile prenotarsi a info@societaginnasticatriestina.it o curatore@societaginnasticatriestina.it Quando il libro viene presentato negli ambienti del Museo, il curatore sarà a disposizione, un’ora prima della presentazione (alle ore 17), per una visita guidata dell’esposizione, con particolare riferimento alle tre nuove bacheche dedicate al legame tra gli scrittori e la Ginnastica, nell’occasione dei cent’anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno (1923-2023) e dei cento sessant'anni della SGT stessa (1863-2023).