"Life is a Cabaret: benvenuti al Kit Kat Klub": la Tmc porta al Miela la magia di Liza Minnelli

Va in scena al teatro Miela il nuovo spettacolo di musical "Life is a Cabaret: benvenuti al Kit Kat Klub" realizzato dalla Trieste Musical Company (Tmc) e liberamente tratto dal grande classico del “Cabaret” di Joe Masteroff (famosissimo per il film del 1972 con Liza Minelli). L'appuntamento è per il 18 e 19 maggio alle 20:30 al teatro Miela. “Meine Damen und Herren, mesdames e messieurs, signore e…signori! La vita vi delude? Non pensateci! Dimenticatevi dei vostri problemi che qui la vita è bellissima, le ragazze sono bellissime e anche l’orchestra è … bellissima!” Inizia così "Life is a Cabaret: benvenuti al Kit Kat Klub", che vedrà 14 performer sul palco, 2 ore di musica in due atti e brani cantati e suonati dal vivo. Un cast appassionato ed energico guidato dall’enigmatico e abbagliante Emcee vi trasporterà nella Berlino avanguardista dei primi anni ’30 raccontando le vicende legate al Kit Kat Klub e all’amore tempestoso della cabarettista Sally Bowles con il giovane romanziere statunitense Cliff Bradshaw mentre cresce e si rafforza l’ascesa del partito Nazista e la persecuzione degli ebrei.